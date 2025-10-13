Embate entre Haddad e Tarcísio anima petistas que querem ministro candidato

O bate-boca entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad nessa semana animou os petistas que torcem por uma eventual candidatura do ministro ao governo paulista. O ministro acusou o governador de conspirar pessoalmente no Congresso pela morte da Medida Provisória alternativa ao IOF. Tarcísio respondeu, se dirigindo diretamente a ele. “Tenha vergonha, Haddad”, disse o governador em vídeo em suas redes sociais.

O ministro já disse algumas vezes que não quer disputar a eleição, mas, ao atacar diretamente Tarcísio de Freitas — e ser respondido por ele — soou como candidato aos ouvidos de aliados.

“Ao mirar Haddad na resposta, Tarcísio deixou claro quem é o maior adversário dele”, avaliou um dirigente da executiva do PT.

A mesma fonte avalia que um simples pedido de Lula para que Haddad dispute a eleição não será suficiente para que o ministro se candidate dessa vez. “Ele não será candidato como das outras vezes, somente porque Lula pediu. Ele quer conversar, tem ideias, condições, algumas coisas que ele quer deixar previamente combinado”, disse o dirigente petista.

Uma coisa é certa: a cúpula do PT vai esperar a decisão de Fernando Haddad para saber se lançará outro candidato ou apoiará um dos nomes da esquerda, como Márcio França, do PSB, e Guilherme Boulos, do PSOL.