Deputado evangélico da oposição revela torcida por Messias no STF

Pastor evangélico, o deputado Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defendeu a nomeação de Jorge Messias, ministro da AGU, para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. “Não é por que está sendo indicado pelo Lula que eu vou torcer contra”, afirmou.

Messias tem sido o nome mais cotado para a substituição. Além de figura de confiança do presidente, o fato de ser evangélico ajudaria Lula a conquistar essa porção mais contrária a seu governo.

Disse o deputado:

“O Jorge Messias, que eu conheço bem, é crente. Ele é evangélico da Igreja Batista. E é crente mesmo, já há muitos anos.”

A declaração de apoio foi dada em vídeo divulgado nas redes sociais do deputado, em que ele explicou o motivo da aprovação:

“Todas as derrotas que nós tivemos no campo do conservadorismo, seja na questão de aborto, seja em pautas familiares ou em outras pautas, nós perdemos na Justiça, nós perdemos no Supremo, que é um Supremo altamente progressista.”

O deputado rebateu a tese de evangélicos que rejeitam o nome de Messias por ele ser um político de esquerda.

“A direita é maior que o bolsonarismo e o conservadorismo é maior que a direita”, afirmou ele, que concluiu: “Até na esquerda você vai ter o conservadorismo, tá certo?”