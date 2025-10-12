Assine
Por qual estado Simone Tebet vai disputar vaga ao Senado

Aliados de Simone Tebet dizem que ela definiu estado e partido pelos quais concorrerá a senadora em 2026

Tatiana Farah
Repórter
12/10/2025 09:03

Por qual estado Simone Tebet vai disputar vaga ao Senado

Simone Tebet negou nos últimos dias que esteja em negociação com o PSB para deixar o MDB, como se cogitava. Outras notícias davam conta de que ela mudaria seu domicílio eleitoral para São Paulo para disputar o Senado.

A sugestão irritou Ricardo Nunes, que, além de opositor de Lula, tem seus planos próprios para o MDB no estado em 2026.

Pois aliados de Tebet afirmaram à coluna na sexta-feira, 10, que a ministra do Planejamento não só continuará no MDB como disputará o Senado pelo Mato Grosso do Sul, seu reduto eleitoral. Ela foi senadora entre 2015 e 2023.

