Assine
overlay
Início PlatôBr

Os cotados à AGU caso Lula escolha Jorge Messias para o STF

Quatro nomes que chefiam setores da AGU estão entre os possíveis substitutos de Messias e um deles desponta como favorito

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
12/10/2025 02:01

compartilhe

SIGA
x
Os cotados à AGU caso Lula escolha Jorge Messias para o STF
Os cotados à AGU caso Lula escolha Jorge Messias para o STF crédito: Platobr Politica

A possível nomeação de Jorge Messias ao STF para a vaga de Luís Roberto Barroso tem movimentado os bastidores do governo Lula a respeito de possíveis sucessores dele na Advocacia-Geral da União (AGU).

Até o momento, o nome que emerge como favorito é o de Clarice Costa Calixto, procuradora-geral da União, cargo vinculado à AGU. O órgão comandado por Clarice é o responsável por representar judicialmente a administração direta da União em ações dentro e fora do país. Ela assumiu o posto em fevereiro de 2025.

Outros três nomes da estrutura da AGU são cogitados como possíveis sucessores de Messias no ministério: Flávio Roman, Advogado-Geral da União substituto e Secretário-Geral de Consultoria da pasta; Anelize Lenzi, procuradora-geral da Fazenda Nacional; e Adriana Venturini, procuradora-geral Federal.

Bem-posicionado na lista de supremáveis, em razão da relação de proximidade e confiança com Lula, Jorge Messias tem como concorrentes mais fortes o senador Rodrigo Pacheco e o ministro do TCU Bruno Dantas.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay