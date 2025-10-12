Os cotados à AGU caso Lula escolha Jorge Messias para o STF

A possível nomeação de Jorge Messias ao STF para a vaga de Luís Roberto Barroso tem movimentado os bastidores do governo Lula a respeito de possíveis sucessores dele na Advocacia-Geral da União (AGU).

Até o momento, o nome que emerge como favorito é o de Clarice Costa Calixto, procuradora-geral da União, cargo vinculado à AGU. O órgão comandado por Clarice é o responsável por representar judicialmente a administração direta da União em ações dentro e fora do país. Ela assumiu o posto em fevereiro de 2025.

Outros três nomes da estrutura da AGU são cogitados como possíveis sucessores de Messias no ministério: Flávio Roman, Advogado-Geral da União substituto e Secretário-Geral de Consultoria da pasta; Anelize Lenzi, procuradora-geral da Fazenda Nacional; e Adriana Venturini, procuradora-geral Federal.

Bem-posicionado na lista de supremáveis, em razão da relação de proximidade e confiança com Lula, Jorge Messias tem como concorrentes mais fortes o senador Rodrigo Pacheco e o ministro do TCU Bruno Dantas.