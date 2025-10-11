Rede ainda aposta na permanência de Marina Silva

A Rede Sustentabilidade, partido atual de Marina Silva, ainda aposta em sua permanência na legenda. A ministra tem conversado com o PSB, que quer tê-la como candidata a deputada federal ou senadora por São Paulo em 2026. A interlocução com o PSB tem sido feita, sobretudo, por meio de Tabata Amaral, um dos principais expoentes do PSB e namorada do presidente nacional do partido, João Campos.

“Não temos nenhuma intenção de que a Marina deixe o partido. Temos todo o empenho para a permanência dela”, afirmou à coluna o porta-voz da Rede, Paulo Lamac.

Lamac afirmou que tem buscado um encontro com Marina para acertar o passo. Os dois não se veem desde o congresso do partido, em abril, quando a ex-senadora Heloísa Helena foi eleita presidente da Rede.

A ala da ministra na legenda questiona na Justiça a eleição de Heloísa. Os processos judiciais não levam a assinatura de Marina, mas o rompimento entre as duas foi bastante ruidoso.

No PSB, a preferência é que, caso ingresse no partido, a ministra dispute a vaga de deputada federal. Na Rede, ainda há incerteza sobre que papel caberia a ela na eleição de 2026. A incerteza se dá, principalmente, pela indecisão de Tarcísio de Freitas de disputar a reeleição ou a Presidência, que mexe com todas as peças do tabuleiro eleitoral.