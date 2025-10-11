Em reação à derrota, governo vai endurecer discurso contra Congresso e ‘ricaços’
Planalto aposta nas pressões da população para tentar reverter efeitos da derrubada da medida provisória que aumentava impostos. Lula fala em "taxação dos bilionários"
compartilheSIGA
Depois de perder na votação da medida provisória que poderia render cerca de R$ 31 bilhões em receitas, o Planalto tenta executar a difícil tarefa de transformar a derrota no Congresso em uma vitória diante da população. Pelo menos duas linhas de comunicação estão definidas, ambas com viés eleitoral. O discurso ensaiado antecipa bandeiras que serão defendidas na campanha de 2026.
Uma das orientações é expor a “falta de responsabilidade” dos deputados com o equilíbrio fiscal e caracterizar os deputados que ficaram contra a MP como “inimigos do povo”, mote da campanha nas redes sociais desencadeada depois da derrubada do aumento do IOF pela Câmara, em junho, e nas manifestações contra a anistia e a “PEC da Blindagem”. Com viés eleitoral,
Outra linha de ação é apresentar uma série de ações para compensar a derrubada da MP, com taxação de setores que, segundo o governo, pagam pouco ou nenhum imposto. Para definir esse novo pacote de arrecadação, Lula terá uma reunião com o ministro Fernando Haddad (Fazenda) na próxima semana.
Nas duas frentes, o Palácio aposta no endurecimento contra os adversários das medidas econômicas do governo. O tom da reação foi dado por Lula no dia seguinte à derrota na Câmara. Ao participar de um evento na fábrica da BYD, em Camaçari (BA), o presidente se referiu à decisão de “uma parte do Congresso” que impediu a taxação “dos bilionários deste país”, os que “ganham muito e pagam pouco”. Se um trabalhador “pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%?”, disse o petista.
“Eles podem saber que é uma questão de dias, eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato”, afirmou o presidente.
Emendas parlamentares
No esforço de fechar as contas, o governo também estuda o bloqueio de cerca de R$ 10 bilhões de emendas parlamentares. Essa medida é possível, mas teria potencial para provocar mais um foco de crise entre o Planalto e o Congresso.
Responsável pela relação do governo com o Parlamento, a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) também endureceu o discurso. Em postagem na internet, ela usou o termo “sabotagem” ao se referir aos deputados que votaram contra a MP dos impostos. “Quem votou na Câmara para derrubar a MP que taxava os super ricos votou contra o país e o povo”, escreveu a ministra.