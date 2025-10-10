A reunião de Fachin e Messias no STF um dia antes de Barroso anunciar saída

O ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), esteve com o presidente do STF, Edson Fachin, um dia antes do anúncio da saída antecipada de Luís Roberto Barroso, feito na sessão desta quinta-feira, 9. Um dos nomes cotados para ocupar a vaga, Messias foi ao Supremo para uma audiência oficial, marcada previamente. O encontro foi registrado em imagens disponíveis nos sites da corte, como esta em destaque, mas pouco se falou sobre a agenda.

Messias foi ao Supremo depois das 18 horas. O assunto da agenda era a reforma administrativa em debate no Congresso. Na mesma quarta-feira, Fachin reuniu pela primeira vez o colegiado – só os ministros Cármen Lúcia e Dias Toffoli estavam ausentes – para um “almoço-reunião” em seu gabinete ao meio-dia. Um dos assuntos foi Barroso e a última tentativa do presidente e de outros ministros de demovê-lo da decisão de deixar a corte.

A saída antecipada do tribunal não foi novidade para a maioria dos ministros. No entanto, até semana passada, o anúncio era previsto para dezembro. Barroso indicava a intenção de tomar a decisão depois de um retiro espiritual com budistas no final do mês. “Eu até ia anunciar na volta, mas aí a especulação começou a ser pior do que o fato”, explicou o ministro. “E eu não poderia sair antes do [julgamento do] golpe”, disse o ministro em entrevista coletiva concedida logo depois do discurso no plenário.

A saída de Barroso abriu a temporada de busca pelos postulantes ao cargo de apoio para a indicação de Lula para a terceira vaga aberta neste mandato. Os outros nomes especulados são: o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), possível candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, o desembargador do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) Rogério Favreto, o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas, a presidente do STM (Superior Tribunal Militar), Maria Elizabeth Rocha, o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius de Carvalho, e o advogado-geral da Petrobas, Wellington Cesar Lima e Silva..

Nesta quinta, antes de Barroso anunciar a despedida, Messias viajou com Lula para a Bahia em agenda oficial.