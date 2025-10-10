A reunião de Fachin e Messias no STF um dia antes de Barroso anunciar saída
Presidente do Supremo teve audiência oficial registrada em ata com chefe da AGU, um dos favoritos na disputa pela indicação de Lula para a vaga na corte. Oficialmente, o assunto tratado foi a reforma administrativa
O ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), esteve com o presidente do STF, Edson Fachin, um dia antes do anúncio da saída antecipada de Luís Roberto Barroso, feito na sessão desta quinta-feira, 9. Um dos nomes cotados para ocupar a vaga, Messias foi ao Supremo para uma audiência oficial, marcada previamente. O encontro foi registrado em imagens disponíveis nos sites da corte, como esta em destaque, mas pouco se falou sobre a agenda.
Messias foi ao Supremo depois das 18 horas. O assunto da agenda era a reforma administrativa em debate no Congresso. Na mesma quarta-feira, Fachin reuniu pela primeira vez o colegiado – só os ministros Cármen Lúcia e Dias Toffoli estavam ausentes – para um “almoço-reunião” em seu gabinete ao meio-dia. Um dos assuntos foi Barroso e a última tentativa do presidente e de outros ministros de demovê-lo da decisão de deixar a corte.
A saída antecipada do tribunal não foi novidade para a maioria dos ministros. No entanto, até semana passada, o anúncio era previsto para dezembro. Barroso indicava a intenção de tomar a decisão depois de um retiro espiritual com budistas no final do mês. “Eu até ia anunciar na volta, mas aí a especulação começou a ser pior do que o fato”, explicou o ministro. “E eu não poderia sair antes do [julgamento do] golpe”, disse o ministro em entrevista coletiva concedida logo depois do discurso no plenário.
A saída de Barroso abriu a temporada de busca pelos postulantes ao cargo de apoio para a indicação de Lula para a terceira vaga aberta neste mandato. Os outros nomes especulados são: o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), possível candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, o desembargador do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) Rogério Favreto, o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas, a presidente do STM (Superior Tribunal Militar), Maria Elizabeth Rocha, o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius de Carvalho, e o advogado-geral da Petrobas, Wellington Cesar Lima e Silva..
Nesta quinta, antes de Barroso anunciar a despedida, Messias viajou com Lula para a Bahia em agenda oficial.