Assine
overlay
Início PlatôBr

Integrantes do União não veem mais clima para permanência de Sabino

Ministro do Turismo de Lula, Celso Sabino é alvo de processo de expulsão após decidir contrariar o União e ficar no cargo

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
10/10/2025 09:06

compartilhe

SIGA
x
Integrantes do União não veem mais clima para permanência de Sabino
Integrantes do União não veem mais clima para permanência de Sabino crédito: Platobr Politica

Parte da cúpula do União Brasil afirma não ter “clima” para a permanência de Celso Sabino no partido. O ministro do Turismo é alvo de um processo de expulsão por contrariar a decisão partidária de desembarcar do governo Lula e decidir permanecer no cargo.

Suspenso do União por 60 dias, Sabino foi afastado da presidência do diretório do Pará. A legenda também mudará as indicações feitas pelo ministro para os diretórios estaduais.

Após a suspensão, o partido vai começar discutir a expulsão do ministro. Apesar de o processo poder ser interrompido se Sabino deixar o governo, integrantes do União acreditam que isso não irá acontecer. Ele já anunciou que seguirá na pasta.

Inicialmente, havia na cúpula do União o entendimento de que Celso Sabino cederia para não perder o controle do diretório do Pará e o acesso a um dos maiores fundos eleitorais do país. Agora, o entendimento é outro: acham que o ministro não irá fazer esforço algum para ficar.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay