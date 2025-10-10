Integrantes do União não veem mais clima para permanência de Sabino

Parte da cúpula do União Brasil afirma não ter “clima” para a permanência de Celso Sabino no partido. O ministro do Turismo é alvo de um processo de expulsão por contrariar a decisão partidária de desembarcar do governo Lula e decidir permanecer no cargo.

Suspenso do União por 60 dias, Sabino foi afastado da presidência do diretório do Pará. A legenda também mudará as indicações feitas pelo ministro para os diretórios estaduais.

Após a suspensão, o partido vai começar discutir a expulsão do ministro. Apesar de o processo poder ser interrompido se Sabino deixar o governo, integrantes do União acreditam que isso não irá acontecer. Ele já anunciou que seguirá na pasta.

Inicialmente, havia na cúpula do União o entendimento de que Celso Sabino cederia para não perder o controle do diretório do Pará e o acesso a um dos maiores fundos eleitorais do país. Agora, o entendimento é outro: acham que o ministro não irá fazer esforço algum para ficar.