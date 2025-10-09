Assine
overlay
Início PlatôBr

Como os petistas avaliam queda de Tarcísio na Genial/Quaest

Depois de um empate técnico com Lula, em maio, Tarcísio apareceu agora 12 pontos atrás do presidente em cenário da Genial/Quaest que projeta segundo turno

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
09/10/2025 18:01

compartilhe

SIGA
x
Como os petistas avaliam queda de Tarcísio na Genial/Quaest
Como os petistas avaliam queda de Tarcísio na Genial/Quaest crédito: Platobr Politica

Divulgada nesta quinta-feira, 9, a pesquisa Genial/Quaest mostrou que Lula abriu uma diferença de 12 pontos contra seu potencial principal adversário em 2026, Tarcísio de Freitas. No PT, a avaliação é que houve uma combinação de fatores para que o presidente chegasse a 41% contra 33% do governador em um cenário de segundo turno. Em maio, pior momento de Lula, Tarcísio empatava tecnicamente com o petista: 41% a 40%, com o presidente numericamente à frente.

O partido considera como acertos de Lula o enfrentamento da ligação do PCC com o mercado financeiro, os programas Gás do Povo e Conta de Luz, a aprovação pela Câmara da isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e a busca por taxar os super-ricos. Pesou também a postura de Lula com o discurso da soberania.

Os petistas entendem ainda que a economia tem influenciado na opinião pública, com a indicação nas pesquisas de que o presidente tem reconquistado parte de um eleitorado que tinha perdido, como nordestinos, mulheres e católicos.

Quanto aos problemas de Tarcísio e do bolsonarismo, os petistas apontam tarifaço e atuação de Eduardo Bolsonaro, a condenação de Jair Bolsonaro no STF, a insistência na pauta da anistia, a “PEC da Blindagem” e a crise do metanol. Em todos esses episódios, na avaliação do petismo, Tarcísio tomou atitudes prejudiciais como fazer críticas ao Supremo e aproximar-se da direita mais radical.

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que o partido não vai aproveitar o momento para intensificar uma campanha contra o governador. “O PT não está fazendo nenhuma ação política ou de comunicação, e acredito que o governo muito menos, para desgastar quem quer que seja”, disse.

De parlamentares a ministros, entretanto, a toada é outra: Tarcísio tem sido criticado insistentemente e é citado negativamente inclusive por Lula.

Para os petistas ouvidos pela coluna, essa desidratação de Tarcísio aumenta as chances de ele ser atacado pela ala bolsonarista que defende outros candidatos, como Eduardo Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay