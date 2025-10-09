Negociação entre Brasil e EUA acelera e ministros se reunirão em Washington

Após a reunião virtual na última segunda-feira, 6, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para debater o tarifaço aos produtos brasileiros e as sanções às autoridades brasileiras, as negociações entre os dois países parecem ter acelerado.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 9, o Itamaraty informou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, convidou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para uma reunião em Washington. A data do encontro ainda será definida.

Os dois ministros conversaram por telefone nesta quinta, em sequência às conversas entre os chefes de Estado. O convite para que Vieira vá aos Estados Unidos foi feito por Rubio após ambos acordarem que equipes dos dois governos se reunirão em Washington para dar os próximos passos na reaproximação entre os dois países.

“O secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos”, informou o Itamaraty.

A retomada do diálogo entre Estados Unidos, se confirmada nos próximos movimentos, representa uma derrota política para Jair Bolsonaro e seus aliados. Liderado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos, um grupo pressiona governo americano a aplicar as sanções contra o Brasil para tentar reverter a condenação do ex-presidente.