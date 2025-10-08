Aprovação do governo avança e empata com desaprovação, mostra Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, mostra que a recuperação do governo Lula continua crescendo e empata tecnicamente com a desaprovação. Com 48% de aprovação, Lula atingiu seu maior patamar neste ano. A desaprovação é numericamente maior, com 49%, mas o cenário é de empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na última pesquisa, em setembro, a Genial/Quaest mostrou que 46% aprovavam o governo Lula e 51% desaprovavam. No mês mais crítico para o presidente, maio deste ano, essa diferença chegou a ser de 17 pontos (57% a 40%).

De março a maio, o governo Lula viveu seu pior momento da série histórica da pesquisa, que apura a opinião sobre o governo desde agosto de 2023, com o piso de 40% de aprovação. Uma queda drástica se comparada à avaliação positiva em agosto de 2023, que era de 60%.

Nesta pesquisa de outubro, a aprovação a Lula cresceu quatro pontos entre as mulheres (52% em outubro) e se manteve a mesma entre os homens (44%). A faixa etária que teve alteração mais significativa foi entre os eleitores de 35 a 59 anos, em que a aprovação ultrapassou a desaprovação (51% a 46%).

Desde maio, subiu de 19% para 30% o percentual de entrevistados que dizem ter visto mais notícias positivas do que negativas sobre o governo, enquanto 46% dos entrevistados disseram ter visto mais notícias negativas do que positivas.

A pesquisa foi realizada com 2.004 entrevistados em todo o país, entre os dias 2 e 5 de outubro.