Delegado de operação sobre fraudes no INSS assume posto na PF que mira facções

Bruno Bergamaschi assumiu o comando da Divisão de Análise de Dados de Facções Criminosas da PF

João Pedroso de Campos
Repórter
08/10/2025 06:11

Um dos delegados da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS, acaba de assumir a chefia de um setor da Polícia Federal que mira facções do crime organizado. Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi foi designado para o comando da Divisão de Análise de Dados de Facções Criminosas, posto vinculado à Diretoria de Inteligência Policial da corporação.

Entre as atribuições da divisão agora comandada por Bergamaschi estão coletar de dados sobre as organizações criminosas que atuam com violência, para definição de estratégias de enfrentamento; avaliar ameaças sobre a segurança pública relacionadas às facções; mapear padrões de atuação desses grupos; e identificar mecanismos de lavagem e ocultação de bens do crime organizado.

A atuação do delegado contra as fraudes do INSS o levou à CPMI que apura o escândalo, no fim de agosto, como um dos primeiros depoentes no colegiado.

Em uma sessão fechada, em 28 de agosto, Bruno Bergamaschi falou aos senadores durante cinco horas. O conteúdo das declarações dele na reunião tratou dos fatos já conhecidos sobre as apurações da Sem Desconto. O ministro André Mendonça determinou que o policial não falasse sobre investigações ainda em curso.

