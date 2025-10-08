Assine
Governo tentará conter disputa entre Renan e Lira para que IR não volte à Câmara

Renan Calheiros foi nomeado relator do projeto das mudanças no imposto de renda no Senado, depois de Arthur Lira, seu rival, ter ocupado essa função na Câmara

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
08/10/2025 02:07

O governo Lula vai articular para que Renan Calheiros não faça mudanças no texto da isenção do Imposto de Renda que levem a Câmara a brigar para que a proposta volte ao plenário da Casa. Um cenário em que alterações mais bruscas sejam feitas por Renan, no entanto, é visto como possível pela base governista, devido à disputa política entre ele e Arthur Lira.

Lira foi relator da isenção do IR na Câmara e Renan foi nomeado para a mesma função no Senado nesta terça-feira, 7. O senador foi relator de uma proposta idêntica aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em setembro.

O texto relatado por Renan Calheiros na comissão tem algumas diferenças em relação à proposta aprovada pelos deputados na última semana, sob relatoria de Lira. Duas das principais são a criação de um órgão gestor responsável pelo acompanhamento e avaliação da isenção do Imposto de Renda e a compensação para investidores estrangeiros.

Caso a proposta aprovada na Câmara sofra muitas modificações no Senado, a Casa liderada por Hugo Motta pode reivindicar nova análise do conteúdo do texto, o que atrasaria a aprovação.

A base governista defende que o texto seja aprovado com celeridade para começar a valer a partir de 2026, ano eleitoral. Por isso, haverá um esforço concentrado para que a disputa política entre Renan e Lira não influencie a proposta que sairá da CAE e será analisada no plenário do Senado.

