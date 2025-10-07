Assine
O que a votação da MP que tributa aplicações indica para o plenário da Câmara

Dos 26 membros da comissão especial, 13 deram sinal verde à proposta e outros 12 se posicionaram contra o texto que aumenta alíquotas de impostos

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
07/10/2025 19:19

Em votação apertada, a comissão especial aprovou nesta terça-feira, 7, a medida provisória nº 1.303, que tributa aplicações financeiras, com 13 votos favoráveis e 12 contrários. A proposta segue para apreciação do plenário da Câmara dos Deputados, em meio ao ambiente de forte oposição ao projeto. Se a matéria for aprovada pelos deputados, segue para deliberação do Senado. Para não perder a validade, o texto precisa ser confirmado pelo Congresso até esta quarta-feira, 8. 

Durante o debate que antecedeu a votação no colegiado, parlamentares de oposição e do Centrão se posicionaram fortemente contra a MP. Como mostrou o PlatôBR, esses setores querem derrubar na Câmara a proposta em reação à forma como o governo e Senado desgastaram os deputados ao derrubar a “PEC da Blindagem”.

A falta de apoio expressivo ao texto indica que, também no plenário, o placar será apertado. O relator da proposta, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), desidratou o texto para buscar mais apoio à matéria, mas as mudanças não deram ao governo garantia de aprovação do texto. 

