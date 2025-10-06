Assine
overlay
Início PlatôBr

Após ‘química’ na ONU, Lula participa de videoconferência com Trump

Geraldo Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad assessoraram o presidente da República na reunião virtual com o chefe de Estado americano

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
06/10/2025 11:27

compartilhe

SIGA
x
Após ‘química’ na ONU, Lula participa de videoconferência com Trump
Após ‘química’ na ONU, Lula participa de videoconferência com Trump crédito: Platobr Politica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira, 6, de uma videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do tarifaço americano aos produtos brasileiros. A conversa entre os dois foi marcada para começar às 10 horas. 

Estavam na reunião para assessorar Lula o vice-presidente Gerado Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), e Fernando Haddad (Fazenda).

Como mostrou o PlatôBR, os dois tentavam agendar uma reunião presencial na Indonésia ou em Roma, mas com o shutdown do governo americano Trump precisou intensificar as articulações políticas para aprovar o orçamento no Congresso, o que tem impedido aa viagem. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay