Após ‘química’ na ONU, Lula participa de videoconferência com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira, 6, de uma videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do tarifaço americano aos produtos brasileiros. A conversa entre os dois foi marcada para começar às 10 horas.

Estavam na reunião para assessorar Lula o vice-presidente Gerado Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), e Fernando Haddad (Fazenda).

Como mostrou o PlatôBR, os dois tentavam agendar uma reunião presencial na Indonésia ou em Roma, mas com o shutdown do governo americano Trump precisou intensificar as articulações políticas para aprovar o orçamento no Congresso, o que tem impedido aa viagem.