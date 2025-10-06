Assine
overlay
Início PlatôBr

PT espera decidir até novembro se estará na vice de Eduardo Paes

Aliados veem chances baixas de Eduardo Paes ter nome do PT na vice

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
06/10/2025 06:09

compartilhe

SIGA
x
PT espera decidir até novembro se estará na vice de Eduardo Paes
PT espera decidir até novembro se estará na vice de Eduardo Paes crédito: Platobr Politica

O PT espera decidir até novembro se estará na vice de Eduardo Paes em 2026. O prefeito carioca é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro.

Petistas cobraram a vice de Paes em 2024, na campanha de reeleição para a Prefeitura do Rio, mas não tiveram sucesso. O prefeito foi reeleito com uma chapa pura do PSD, tendo como vice Eduardo Cavaliere.

O entorno de Paes, entretanto, não acredita que o companheiro de chapa do prefeito será um petista. A avaliação é que ele precisa compor com partidos de centro, como o MDB, e, principalmente, com um nome de expressão no meio evangélico.

A reaproximação de Paes com Silas Malafaia, no último mês, chamou a atenção para uma possível composição com um nome do MDB, a ser indicado pelo ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis.

Reis seria o candidato de Malafaia para o governo do Rio de Janeiro se não estivesse inelegível. Além disso, o cacique do MDB recusa compor com Rodrigo Bacellar, nome do governador Cláudio Castro ao Executivo fluminense e principal adversário de Paes.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay