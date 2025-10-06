O PT espera decidir até novembro se estará na vice de Eduardo Paes em 2026. O prefeito carioca é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro.

Petistas cobraram a vice de Paes em 2024, na campanha de reeleição para a Prefeitura do Rio, mas não tiveram sucesso. O prefeito foi reeleito com uma chapa pura do PSD, tendo como vice Eduardo Cavaliere.

O entorno de Paes, entretanto, não acredita que o companheiro de chapa do prefeito será um petista. A avaliação é que ele precisa compor com partidos de centro, como o MDB, e, principalmente, com um nome de expressão no meio evangélico.

A reaproximação de Paes com Silas Malafaia, no último mês, chamou a atenção para uma possível composição com um nome do MDB, a ser indicado pelo ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis.

Reis seria o candidato de Malafaia para o governo do Rio de Janeiro se não estivesse inelegível. Além disso, o cacique do MDB recusa compor com Rodrigo Bacellar, nome do governador Cláudio Castro ao Executivo fluminense e principal adversário de Paes.