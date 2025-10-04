A piada sobre a saída de Eduardo Bolsonaro do PL

Eduardo Bolsonaro vem dizendo que irá sair do PL para disputar a Presidência por outro partido e levará cerca de 30 deputados com ele. A promessa do deputado, no entanto, tem sido levada como bravata e chacota entre as lideranças e parlamentares da legenda.

Quando questionados a respeito, políticos da sigla têm dado risada e indagado onde, exatamente, estaria esse tal futuro glorioso de Eduardo.

“E vai para onde?” é a pergunta que não quer calar entre parlamentares do PL, que não veem espaço para o filho zero três do ex-presidente em nenhum outro partido.

À coluna, deputados bolsonaristas afirmam que só sairiam do PL caso Jair Bolsonaro fizesse essa escolha, não por Eduardo.

Lideranças do PL têm dito que não há nenhuma conversa, ou intenção, de Jair, Carlos, Michelle ou Renan deixarem o partido. Caso Eduardo faça essa movimentação, avaliam esses bolsonaristas, seria um “tiro no pé” do deputado — mais um.