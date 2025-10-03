Assine
‘Vou defender o nome que Bolsonaro indicar’, diz Cláudio Castro

As declarações do governador do Rio de Janeiro foram feitas durante o Fórum Brasil de ideias

Antonio Temóteo
Repórter
03/10/2025 00:31

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defende que o candidato da direita nas eleições de 2026 seja um nome ungido por Jair Bolsonaro. Segundo ele, esse processo mostrará quem, de fato, é fiel ao ex-presidente. 

“Respeitaremos aquele nome que o presidente Bolsonaro escolher. É fácil ser fiel quando está tudo bem. Mantendo essa fidelidade, eu defendo que quem ele escolher será o nosso candidato. Fidelidade é assim”, disse. 

As declarações do governador foram feitas durante durante o Fórum Brasil de ideias, realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 2. O evento foi promovido pelo Grupo Voto e pelo Brazil Journal e tem o PlatôBR como parceiro de mídia.

