‘Fico lisonjeado, mas sou candidato a governador’, diz Renan Filho sobre vice de Lula

O ministro Renan Filho (Transportes) rejeita a ideia de ser candidato a vice-presidente nas eleições presidenciais de 2026. Ele afirma que disputará o terceiro mandato para governar Alagoas. A entrada na disputa estadual é necessária para impulsionar a candidatura do pai, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), a mais um mandato no Senado Federal.

“Fico lisonjeado, mas sou candidato a governador de Alagoas em 2026. Acho que o melhor nome é o do vice-presidente [Geraldo] Alckmin, que faz um brilhante trabalho na negociação do tarifaço com os Estados Unidos”, disse.

As declarações do ministro foram feitas durante durante o Fórum Brasil de Ideias, realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 2. O evento é promovido pelo Grupo Voto e pelo Brazil Journal e tem o PlatôBR como parceiro de mídia.

Segundo Renan Filho, Lula é candidato à reeleição e deve ganhar com “relativa tranquilidade”, diante da mudança no clima político do país, com a centro-esquerda voltando às ruas e o aumento da popularidade do petista. Para ele, o governo começa a colher os resultados dos investimentos dos últimos anos.

“O presidente Lula vai ter muita chance de disputar a reeleição e ganhar.[Os dividendos políticos dos investimentos na] na economia são medidos no final do governo, que é uma maratona. Você só ganha no fim. Não é na largada é na chegada”, afirmou.