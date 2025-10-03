Intoxicação por metanol: investigação do MPF e internação de rapper em Brasília

Novos casos suspeitos de mortes associados à intoxicação por metanol no país levaram o MPF (Ministério Público Federal) a abrir investigação para apurar crimes e definir uma estratégia nacional de combate ao problema. Até esta quinta-feira, 2, são 59 casos sob suspeita no Brasil, 53 deles em São Paulo.

São apurados ainda cinco casos em Pernambuco e um no Distrito Federal, onde o rapper Gustavo Hungria, de 34 anos, foi internado na tarde desta quinta em um hospital particular, após consumir vodca na noite anterior. A PGR abriu investigação sobre o surto de intoxicação.

O Ministério da Saúde informou que uma morte foi confirmada e sete estão em análise. Onze casos sem morte foram confirmados por exames, que registram intoxicação por consumo de metanol.

Em São Paulo, a morte do advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, ex-defensor do ex-presidente do PT José Genoino, também se tornou suspeita. Ele foi encontrado sem vida em uma rua do tradicional bairro de Higienópolis depois de sair de um bar, onde estava com dois amigos e consumiu uísque. À noite, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, noticiou que o mais provável é que Pacheco tenha sido vítima de latrocínio.

Pano de fundo eleitoral

As mortes e intoxicações se tornaram mais um foco de disputa política entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com horizonte nas eleições de 2026. No início da semana, após os primeiros casos, as linhas de investigação adotadas pela Polícia Federal e pelo governo paulista deixaram transparecer o clima de disputa.

A PF apontou possível elo entre a adulteração de bebidas e a organização criminosa PCC. O governo estadual refutou essa possibilidade. Segundo Tarcísio, não há evidência de ligação entre as falsificações e a facção, versão corroborada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. “Completamente descartada a hipótese do PCC”, disse o secretário.

Nesta quinta, o tema foi tratado também pelo Congresso, com a aprovação pela Câmara da urgência de um projeto que endurece as penas para adulteradores de bebidas.