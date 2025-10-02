Assine
overlay
Início PlatôBr

Itamaraty sobe o tom com Israel por causa de flotilha interceptada: ‘Grave violação’

Deputada Luizianne Lins (PT-CE) faz parte do grupo de brasileiros detidos ao levar ajuda humanitária a Gaza. Nota cobra libertação imediata

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
02/10/2025 21:09

compartilhe

SIGA
x
Itamaraty sobe o tom com Israel por causa de flotilha interceptada: ‘Grave violação’
Itamaraty sobe o tom com Israel por causa de flotilha interceptada: ‘Grave violação’ crédito: Platobr Politica

O governo brasileiro elevou o tom contra Israel após a interceptação da “Flotilha Global Sumud”, que levava ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Em nota oficial divulgada na noite desta quinta-feira, 2, o Itamaraty condenou “nos mais fortes termos” a detenção de ativistas pacíficos em águas internacionais. Entre eles estão 15 brasileiros — incluindo a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

O comunicado afirma que a operação israelense fere a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que garante a liberdade de navegação, e classificou o bloqueio a Gaza como uma “grave violação” ao direito internacional humanitário. O governo cobrou ainda que Israel permita visitas consulares aos detidos e que responda por “quaisquer atos ilegais e violentos” cometidos contra os integrantes da flotilha.

Segundo nota divulgada pelo gabinete de Luizianne, uma primeira visita consular deve ocorrer nesta sexta-feira, 3, para verificar a integridade da delegação brasileira e prestar assistência. A deputada, que participava da missão como observadora internacional, permanece incomunicável desde a abordagem militar. Parlamentares que se reuniram nesta quinta com o chanceler Mauro Vieira relataram preocupação com relatos de interrogatórios ilegais e pediram empenho do governo para localizar dois brasileiros que seguem desaparecidos.

O último contato de Luizianne com sua equipe ocorreu às 18h30 de quarta-feira, pouco antes da interceptação. Desde então, ela e os demais brasileiros seguem incomunicáveis.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay