Assine
overlay
Início PlatôBr

Maioria do Supremo confirma decisão de Fux e deixa aumento de deputados para 2030

Ministros seguem pedido de Alcolumbre para manter lei aprovada em junho na Câmara, mas adiar as regras por quatro anos

Publicidade
Carregando...
Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
30/09/2025 19:26

compartilhe

Siga no
x
Maioria do Supremo confirma decisão de Fux e deixa aumento de deputados para 2030
Maioria do Supremo confirma decisão de Fux e deixa aumento de deputados para 2030 crédito: Platobr Politica

O aumento de deputados de 513 para 531 aprovado pela Câmara em junho para valer nas eleições de 2026 vai ficar para 2030. A maioria do STF validou nesta terça-feira, 30, decisão do ministro Luiz Fux, tomada um dia antes, que adiou por quatro anos a validade da ampliação de cadeiras de parlamentares.

Como a eleição de 2026 será no dia 4 de outubro, o tamanho das bancadas deveria ser confirmado nesta semana, pois precisa respeitar o princípio da anualidade para entrar em vigor. Fux concedeu medida “cautelar para sustar a aplicação” da decisão de aumento de deputados já em 2026. “Fica mantido, para as eleições de 2026, o mesmo número de vagas da Câmara dos Deputados para os Estados e o Distrito Federal das eleições de 2022”, decidiu o ministro, em despacho assinado na segunda-feira, 29.

O ministro determinou que a decisão, com potencial de gerar atritos com o Legislativo, fosse submetida com urgência a um referendo no plenário. Com os cinco votos apresentados nesta terça-feira, a decisão foi validada. Seguiram Fux os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Kássio Nunes Marques, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

Os ministros entenderam que o Congresso não votou ainda a validade do veto presidencial e, por isso, o caso ainda está em trâmite. Fux destacou em sua decisão que o “processo legislativo permanece inconcluso” e, “diante da proximidade das eleições de 2026”, o melhor a ser feito para manter a “segurança jurídica” e o “respeito ao princípio da anualidade eleitoral” é suspender os efeitos da medida.

O aumento do total de deputados foi aprovado em junho deste ano, sob comando do presidente da Câmara, Hugo Mota (Republicanos-PB). A lei eleva para 531 o total de cadeiras, com validade para as eleições de 2026, além de estabelecer critérios para a distribuição das vagas.

O projeto foi vetado pelo governo Lula, integralmente, em julho. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), acionou o STF e pediu que a validade da lei fosse adiada para 2030. A proposta aprovada pelo Congresso atendeu a uma ordem da corte de 2023, que cobrou uma deliberação sobre o tamanho das bancadas a partir do crescimento populacional.

Os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin ainda apresentarão seus votos, mas o resultado segue a maioria.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay