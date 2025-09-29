Tarcísio com Bolsonaro: Flávio vincula nome para Planalto a votação da anistia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira, 29, que a definição sobre o nome da direita para disputar o Planalto em 2026 só deve ocorrer após a votação no Congresso do projeto que anistia os condenados pela tentativa de golpe de Estado. A declaração foi dada na saída de visita ao pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo Flávio, não há razão para antecipar candidaturas enquanto o Congresso não concluir a análise do projeto. “Somente após esse processo legislativo, e até o seu desenrolar final, sobre o que vai acontecer com a anistia, é que poderemos discutir o cenário. Não tem por que antecipar nome de nada”, disse. A Câmara ainda não marcou a votação do projeto de anistia.

O senador citou Tarcísio como “um dos principais ativos da centro-direita”, ressaltando seu peso político como governador do estado mais populoso e com maior orçamento do país. Mas frisou que a decisão passa primeiro pela situação jurídica de Bolsonaro. “Ninguém vai conseguir ouvir da única pessoa que pode tomar essa decisão, que é o Jair Bolsonaro, se ele se colocar fora de uma disputa. Claramente, de forma injusta, ele foi retirado. Vamos batalhar até o final para que ele esteja nas urnas”, afirmou.

Na mesma fala, Flávio criticou o governo Lula, acusando-o de adotar um projeto “populista” que ameaça as contas públicas, e defendeu a formação de uma frente de centro-direita para enfrentar o Planalto em 2026.

Tarcísio reafirma reeleição e defende anistia

A sair da residência de Bolsonaro, Tarcísio reiterou que seu projeto político é a reeleição ao governo de São Paulo em 2026. O governador se posicionou contra a proposta de dosimetria, defendida por parte do Congresso para reduzir penas de envolvidos nos atos golpistas, e reforçou a necessidade de aprovação integral da anistia.

“Defendo a anistia como fator de pacificação. A sociedade merece esse caminho de paz. A proposta de dosimetria não nos satisfaz”, disse Tarcísio.