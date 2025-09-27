Assine
Moro abre disputa no União do Paraná ao lançar Cristina Graeml ao Senado

Parte do União no PR defende a candidatura do vereador Alexandre Leprevost para o Senado

Bruna Lima
Repórter
27/09/2025 04:10

Sergio Moro abriu uma crise no União Brasil do Paraná ao filiar e lançar, nessa semana, a pré-candidatura da bolsonarista Cristina Graeml ao Senado pelo partido.

Parte da legenda no estado defende a candidatura do vereador Alexandre Leprevost para a mesma vaga.

Ao anunciar sua pré-candidatura na sexta-feira, 26, Leprevost alfinetou Moro, afirmando que o senador é “pouco combativo” e que não tem atuação “independente”. O ex-juiz da Lava Jato é o presidente do União no Paraná.

Outro ponto de desgaste em relação ao nome de Graeml é o fato de ela ter feito críticas a partidos do centrão durante sua campanha à prefeitura de Curitiba em 2024, quando concorreu pelo nanico PMB com discurso de outsider e chegou ao segundo turno.

