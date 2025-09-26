Assine
Eduardo reclama à Câmara que não consegue ‘exercer mandato’ à distância

Em ofício, Eduardo Bolsonaro disse que não consegue votar e registrar presença em sistema da Câmara

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
26/09/2025 02:05

Eduardo Bolsonaro enviou um ofício à Câmara, no último dia 18, reclamando que não está conseguindo acessar o sistema de votação da Casa e “exercer, mesmo a distância” seu mandato “de forma plena”.

O ofício também teve a intenção de informar o voto de Eduardo na urgência da anistia, aprovada em 17 de setembro. O deputado queria registrar que votou “sim” pela urgência, mas que seu posicionamento não foi computado devido ao impedimento de acessar o sistema da Câmara.

Eduardo afirmou à Casa que tenta, desde o dia 5 de agosto, retorno do recesso parlamentar — e quando suas faltas começaram a contar — acessar o sistema “Infoleg”.

O deputado alegou que vem querendo registrar presença e votos em sessões semipresenciais, mas que, “por algum motivo não esclarecido pela Presidência”, não está conseguindo.

