Eduardo reclama à Câmara que não consegue ‘exercer mandato’ à distância

Eduardo Bolsonaro enviou um ofício à Câmara, no último dia 18, reclamando que não está conseguindo acessar o sistema de votação da Casa e “exercer, mesmo a distância” seu mandato “de forma plena”.

O ofício também teve a intenção de informar o voto de Eduardo na urgência da anistia, aprovada em 17 de setembro. O deputado queria registrar que votou “sim” pela urgência, mas que seu posicionamento não foi computado devido ao impedimento de acessar o sistema da Câmara.

Eduardo afirmou à Casa que tenta, desde o dia 5 de agosto, retorno do recesso parlamentar — e quando suas faltas começaram a contar — acessar o sistema “Infoleg”.

O deputado alegou que vem querendo registrar presença e votos em sessões semipresenciais, mas que, “por algum motivo não esclarecido pela Presidência”, não está conseguindo.