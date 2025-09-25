Paulinho apela até para casamento de Maia para tentar destravar anistia

O deputado Paulinho da Força (SD-SP), relator do projeto anistia, disse ao PlatôBR que pretende costurar acordos sobre a votação da matéria em um lugar inusitado: no casamento de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, marcado para este sábado, 27, no Rio de Janeiro. “Vai estar cheio de gente, quando vê eu consigo resolver isso lá”, brincou, referindo-se aos políticos que comparecerem à cerimônia.

Desde a semana passada, quando foi nomeado relator, Paulinho tenta fechar um texto que estabeleça uma redução das penas dos condenados pela trama golpista. Apesar da esperança de avançar nas negociações, ele admite que “o clima azedou” após a tentativa frustrada de entendimento com as bancadas do Centrão.

Ele também não conseguiu se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir o projeto, mais um sinal das dificuldades que encontra para aprovar a proposta. A reunião estava prevista para esta quarta-feira, 24, à noite, depois da festa de aniversário do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, mas não aconteceu.

Sem o encontro com Alcolumbre, o relator entende que não vale a pena, por enquanto, levar a proposta ao plenário da Câmara. Aliados do deputado afirmam que o adiamento será necessário até que a negociação seja retomada.