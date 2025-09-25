Assine
Corrupção volta a crescer entre maiores preocupações dos brasileiros

Crime segue líder, mas Ipsos mostra avanço de 5 pontos em setembro; 59% acham país no rumo errado

Guilherme Amado e Gustavo Silva
Repórter
25/09/2025 11:47

Corrupção volta a crescer entre maiores preocupações dos brasileiros
A pesquisa What Worries the World, divulgada pelo Ipsos nesta quinta-feira, 25, mostra que a corrupção voltou a ganhar força na lista de preocupações dos brasileiros. O tema subiu cinco pontos percentuais em relação a agosto e agora é citado por 38% dos entrevistados. É o maior avanço do mês de setembro no histórico da pesquisa.

Crime e violência continuam na liderança, com 43% das menções. Em seguida aparecem pobreza e desigualdade social (34%), saúde (33%) e inflação (29%).

Segundo Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil, o crescimento da corrupção pode estar relacionado à cobertura midiática do julgamento da tentativa de golpe de 8 de Janeiro, às investigações sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC e às discussões em torno da CPMI do INSS e da PEC da Blindagem.

Apesar das preocupações, a percepção geral sobre os rumos do país melhorou um pouco, mas segue sendo majoritária: a parcela que acredita que o Brasil está no rumo errado caiu de 63% para 59%.

O dado contrasta com os Estados Unidos, onde, pela primeira vez no ano, o pessimismo superou o brasileiro. Já na Argentina, a preocupação com a corrupção avançou onze pontos em apenas um mês, refletindo o ambiente político instável e denúncias envolvendo aliados do presidente Javier Milei.

