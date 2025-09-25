Assine
Após deflação, IPCA-15 de setembro deve registrar alta de pelo menos 0,51%

A prévia da inflação será divulgada nesta quinta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/09/2025 00:31

Após uma deflação em agosto, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará nesta quinta-feira, 25, o resultado do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15) de setembro. A mediana das expectativas do mercado aponta para uma alta de 0,51%. 

O economista-chefe do banco Daycoval, Rafael Cardoso, espera uma elevação ainda maior, de 0,57%, que levaria a taxa acumulada em 12 meses, a 5,42%.

“Grande parte do resultado decorre do fim dos descontos nas contas de energia elétrica proporcionado pelo bônus de Itaipu“, disse.

Com a aceleração da inflação, Cardoso espera que o índice encerre o ano em 4,9%, acima do teto da meta, de 4,5%.

