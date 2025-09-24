A crítica tardia de Tarcísio à ‘PEC da Blindagem’, apoiada por seu partido na Câmara

Em silêncio sobre a “PEC da Blindagem” desde a sua aprovação pela Câmara, na semana passada, Tarcísio de Freitas decidiu só nesta quarta-feira, 24, criticar o texto — após expressivas manifestações de rua e a votação da CCJ do Senado que enterrou a esdrúxula emenda constitucional, por unanimidade.

Tarcísio classificou o texto como “distorção” e afirmou que ele se distanciou do que as pessoas pensam. Disse o governador de São Paulo durante um evento em Embu das Artes (SP):

“Quando se transforma em outra coisa e você tem a distorção, a população percebe que está indo para um caminho de privilégios, impunidade e se revolta. Você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam. Quando houve essa desconexão, houve protesto”.

A manifestação tardia de Tarcísio vem após o seu partido, o Republicanos, apoiar maciçamente a “PEC da Blindagem” na Câmara. A sigla, que tem 45 deputados, entregou 42 votos favoráveis no primeiro turno, com uma abstenção e duas ausências, e 43 no segundo turno, com duas ausências.

Na CCJ do Senado, o único senador do Republicanos que participou da votação, Hamilton Mourão, posicionou-se a favor do relatório de Alessandro Vieira pela rejeição da PEC.