Assine
overlay
Início PlatôBr

A crítica tardia de Tarcísio à ‘PEC da Blindagem’, apoiada por seu partido na Câmara

Tarcísio de Freitas disse nesta quarta-feira que a ‘PEC da Blindagem’ criou uma ‘distorção’; Republicanos teve quase unanimidade a favor do texto

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
24/09/2025 15:42

compartilhe

Siga no
x
A crítica tardia de Tarcísio à ‘PEC da Blindagem’, apoiada por seu partido na Câmara
A crítica tardia de Tarcísio à ‘PEC da Blindagem’, apoiada por seu partido na Câmara crédito: Platobr Politica

Em silêncio sobre a “PEC da Blindagem” desde a sua aprovação pela Câmara, na semana passada, Tarcísio de Freitas decidiu só nesta quarta-feira, 24, criticar o texto — após expressivas manifestações de rua e a votação da CCJ do Senado que enterrou a esdrúxula emenda constitucional, por unanimidade.  

Tarcísio classificou o texto como “distorção” e afirmou que ele se distanciou do que as pessoas pensam. Disse o governador de São Paulo durante um evento em Embu das Artes (SP):

“Quando se transforma em outra coisa e você tem a distorção, a população percebe que está indo para um caminho de privilégios, impunidade  e se revolta. Você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam. Quando houve essa desconexão, houve protesto”.

A manifestação tardia de Tarcísio vem após o seu partido, o Republicanos, apoiar maciçamente a “PEC da Blindagem” na Câmara. A sigla, que tem 45 deputados, entregou 42 votos favoráveis no primeiro turno, com uma abstenção e duas ausências, e 43 no segundo turno, com duas ausências. 

Na CCJ do Senado, o único senador do Republicanos que participou da votação, Hamilton Mourão, posicionou-se a favor do relatório de Alessandro Vieira pela rejeição da PEC. 

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay