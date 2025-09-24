Assine
Projeto que nacionaliza Proerd nas escolas avança na Câmara

Programa, se aprovado, será ministrado por policiais militares em escolas públicas em todo o país

Bruna Lima
Repórter
24/09/2025 09:04

O projeto de lei que nacionaliza o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd) nas escolas foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara nessa terça-feira, 23.

A proposta, se aprovada, tornará obrigatórias nas escolas públicas atividades pedagógicas contra o uso de drogas. O texto ainda passará pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça.

De autoria do deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, o projeto pede uma cooperação entre as escolas públicas de todo o país com as polícias militares. As corporações seriam responsáveis por coordenar o programa.

O texto também pede a criação do Dia Nacional do Proerd, no dia 19 de novembro, e aportes financeiros da União para o treinamento dos agentes de segurança e elaboração de materiais para o programa em nível nacional.

