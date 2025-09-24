Indústria espera avanço nas negociações após sinalização de Trump para Lula

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, afirmou nesta terça-feira, 23, que o anúncio do presidente americano Donald Trump, feito na Assembleia Geral da ONU, de que se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana abre caminho para negociações entre os dois países.

“A fala do presidente Trump, sinalizando uma abertura para o diálogo com o presidente Lula, aumenta a esperança para que os dois governos iniciem uma mesa de negociação para rediscutir as pesadas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas temos confiança de que, por meio da conversa e da diplomacia, o Brasil conseguirá reverter esse cenário”, disse.

Segundo a CNI, a importância do comércio bilateral reforça a urgência da aproximação. Em 2024, as exportações brasileiras para os Estados Unidos alcançaram US$ 40,4 bilhões, alta de 9,4% em relação ao ano anterior, enquanto as importações somaram US$ 40,7 bilhões, crescimento de 7,1%. A entidade ainda informou que mais de 80% das vendas brasileiras aos americanos têm origem na indústria de transformação, especialmente nos segmentos de aço, alumínio, veículos e autopeças — justamente os mais afetados pelas tarifas adicionais.

“Essa reunião entre os presidentes pode representar uma oportunidade de reaproximação estratégica, capaz de reduzir barreiras, ampliar a cooperação em áreas de inovação e sustentabilidade e reforçar a segurança jurídica para investimentos de longo prazo. O comércio bilateral é vital para a competitividade da indústria brasileira e só pode avançar com base no diálogo e na construção de soluções negociadas”, disse Alban.