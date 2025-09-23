Assine
Conselho de Ética começa a analisar pedido do PT para cassar Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro é alvo de representação do PT por atentar contra a soberania nacional

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
23/09/2025 04:05

O Conselho de Ética da Câmara inicia nesta terça-feira, 23, a análise de um pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Na reunião, o colegiado irá formar uma lista tríplice para escolher o relator da representação, apresentada pelo PT em agosto.

No pedido, o partido juntou outras duas representações contra Eduardo por quebra de decoro parlamentar. Os petistas acusam o deputado de atentar contra a soberania nacional e as instituições democráticas.

O PT também quer que Eduardo perca o mandato por não respeitar o prazo máximo da licença parlamentar, de 120 dias. Após o período oficialmente afastado da Câmara, entre março e julho, Eduardo começou a acumular faltas e se aproximava a cada dia da perda do mandato por ausências.

O PL, entretanto, nomeou-o como líder da minoria para evitar a cassação. Conforme o regimento da Câmara, líderes partidários e representantes da Mesa Diretora não acumulam faltas.

