Mercosul-Efta: os produtos brasileiros que podem se beneficiar com o acordo

Estudo da Secretaria de Comércio Exterior do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços) obtido pelo PlatôBR aponta quais produtos brasileiros eram exportados para os Estados Unidos e podem ganhar novos mercados após a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e o Efta (Associação Europeia de Livre Comércio) — formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Segundo o levantamento do MDIC, chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, somente em 2024 os quatro países europeus importaram cerca de US$ 180 bilhões. Esse montante inclui diversos itens atingidos pela sobretaxa americana, que terão a competitividade aumentada em decorrência do tratado entre os dois blocos comerciais. Entre esses produtos estão:

Calçados: os países do bloco europeu importaram US$ 3 bilhões em calçados. Em 2024, o Brasil exportou US$ 217 milhões desses bens aos Estados Unidos.

Móveis: os membros do Efta importaram US$ 4,7 bilhões em móveis e artigos semelhantes. O Brasil exportou US$ 213 milhões desses produtos para os americanos no ano passado.

Frutas: o Efta importou US$ 2,2 bilhões em frutas e o Brasil exportou US$ 125 milhões aos Estados Unidos em 2024.

Cacau: a importação do bloco foi de US$ 1,6 bilhão em 2024 e o Brasil exportou US$ 84 milhões aos EUA.

Máquinas: O Efta importou US$ 9,3 bilhões em máquinas e material elétrico e o Brasil exportou US$ 347 milhões desses bens para os Estados Unidos.

Madeira: O bloco importou US$ 3 bilhões em madeira e obras e o Brasil exportou US$ 1,6 bilhão aos EUA em 2024.