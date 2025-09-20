Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula vai lançar Fundo das Florestas Tropicais na ONU

Projeto que Lula lançará em Nova York, na ONU, prevê patrimônio de US$ 125 bilhões para incentivar países que preservem suas florestas tropicais

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
20/09/2025 02:04

compartilhe

Siga no
x
Lula vai lançar Fundo das Florestas Tropicais na ONU
Lula vai lançar Fundo das Florestas Tropicais na ONU crédito: Platobr Politica

O presidente Lula vai lançar o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) durante os encontros da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O lançamento será feito em uma reunião específica sobre o tema, na terça-feira, 23, chamada Solutions Dialogue: TFFF, com Lula e outros chefes de Estado.

A costura da estrutura do fundo tem sido feita pelo Ministério da Fazenda e já tem o apoio de diversos países do Sul Global. A proposta é estabelecer um fundo patrimonial permanente de US$ 125 bilhões para recompensar os países que conservem as florestas úmidas.

Em 25 de agosto, os nove países amazônicos, entre eles Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela, divulgaram uma nota conjunta aprovando a criação do fundo.

No documento, os países “respaldam o TFFF como um instrumento financeiro pragmático, concebido para proporcionar pagamentos por desempenho aos países com florestas tropicais que consigam reduzir o desmatamento, impulsionar a restauração para manter e ampliar a cobertura florestal, reconhecendo os serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas em pé”.

Segundo o Ministério da Fazenda, a ideia é oferecer empréstimos aos países que preservem suas florestas tropicais a juros reduzidos como um ativo de baixo risco, como incentivo à sustentabilidade. O monitoramento dessa preservação será feito via satélite, ante uma padronização internacional, e com o valor dos empréstimos equivalentes às áreas preservadas.

Ainda em elaboração, com negociação entre os países, o governo quer que o TFFF seja uma das estrelas dos projetos do Brasil apresentados durante a COP30, em novembro, em Belém.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay