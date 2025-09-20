Lula vai lançar Fundo das Florestas Tropicais na ONU

O presidente Lula vai lançar o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) durante os encontros da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O lançamento será feito em uma reunião específica sobre o tema, na terça-feira, 23, chamada Solutions Dialogue: TFFF, com Lula e outros chefes de Estado.

A costura da estrutura do fundo tem sido feita pelo Ministério da Fazenda e já tem o apoio de diversos países do Sul Global. A proposta é estabelecer um fundo patrimonial permanente de US$ 125 bilhões para recompensar os países que conservem as florestas úmidas.

Em 25 de agosto, os nove países amazônicos, entre eles Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela, divulgaram uma nota conjunta aprovando a criação do fundo.

No documento, os países “respaldam o TFFF como um instrumento financeiro pragmático, concebido para proporcionar pagamentos por desempenho aos países com florestas tropicais que consigam reduzir o desmatamento, impulsionar a restauração para manter e ampliar a cobertura florestal, reconhecendo os serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas em pé”.

Segundo o Ministério da Fazenda, a ideia é oferecer empréstimos aos países que preservem suas florestas tropicais a juros reduzidos como um ativo de baixo risco, como incentivo à sustentabilidade. O monitoramento dessa preservação será feito via satélite, ante uma padronização internacional, e com o valor dos empréstimos equivalentes às áreas preservadas.

Ainda em elaboração, com negociação entre os países, o governo quer que o TFFF seja uma das estrelas dos projetos do Brasil apresentados durante a COP30, em novembro, em Belém.