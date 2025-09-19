Sabino deixará governo, mas só depois que Lula voltar de Nova York

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avisou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que deixará o cargo, mas não o fará nesta sexta-feira, 19, como exige o presidente de seu partido, Antônio Rueda. Sabino pretende entregar a carta de demissão depois que Lula retornar da viagem a Nova York, onde participará na semana que vem da abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

A previsão é de que Lula volte dos Estados Unidos até quinta-feira, 25, quando deve se reunir com o ministro. Até lá, Sabino cumprirá sua agenda na pasta. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada e durou cerca de uma hora e meia.

O prazo dado pelo União Brasil para que Sabino deixe o governo expira à meia noite desta sexta. A nota do partido com o ultimato foi publicada enquanto o ministro estava em Santarém (PA), em eventos preparativos para a COP30.