A conversa de Dilma e ‘Marcos dos Ovos’
Dilma Rousseff e José de Abreu conversaram por telefone nesta quinta-feira
Diretamente da China, Dilma Rousseff aproveitou o telefone de Alexandre Padilha, na noite desta quinta-feira, 18, em Brasília, para falar com “Marcos Ovos”. Ou melhor: José de Abreu.
A ex-presidente, bem-humorada, não perdeu a chance de brincar com o apelido que o ator adotou nas redes sociais quando precisou mudar de nome para escapar de ataques.
O telefonema aconteceu logo após a 50ª apresentação da peça “A baleia”, de Samuel Hunterc estrelada por Abreu, que vive no palco um professor solitário em crise. O ministro da Saúde havia assistido ao espetáculo e, no fim da sessão, fez a ponte entre Dilma e o ator.