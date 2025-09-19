Assine
A conversa de Dilma e ‘Marcos dos Ovos’

Dilma Rousseff e José de Abreu conversaram por telefone nesta quinta-feira

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
19/09/2025 15:00

Diretamente da China, Dilma Rousseff aproveitou o telefone de Alexandre Padilha, na noite desta quinta-feira, 18, em Brasília, para falar com “Marcos Ovos”. Ou melhor: José de Abreu.

A ex-presidente, bem-humorada, não perdeu a chance de brincar com o apelido que o ator adotou nas redes sociais quando precisou mudar de nome para escapar de ataques.

O telefonema aconteceu logo após a 50ª apresentação da peça “A baleia”, de Samuel Hunterc estrelada por Abreu, que vive no palco um professor solitário em crise. O ministro da Saúde havia assistido ao espetáculo e, no fim da sessão, fez a ponte entre Dilma e o ator.

