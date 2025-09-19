Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula espera assinar acordo com União Europeia durante cúpula do Mercosul em Brasília

O petista tratou do assunto em telefonema com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Os dois devem se encontrar em Nova York, na próxima semana, durante Assembleia Geral das Nações Unidas

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
19/09/2025 14:29

compartilhe

Siga no
x
Lula espera assinar acordo com União Europeia durante cúpula do Mercosul em Brasília
Lula espera assinar acordo com União Europeia durante cúpula do Mercosul em Brasília crédito: Platobr Politica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para que o acordo do Mercosul com a União Europeia seja assinado durante a reunião de cúpula do bloco sul americano, que será realizada em dezembro, em Brasília. Ele tratou do tema durante conversa por telefone, nesta sexta-feira, 19, com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez.

“Os dois líderes compartilharam expectativa de assinatura do acordo Mercosul-União Europeia por ocasião da Cúpula do MERCOSUL em Brasília, em dezembro próximo”, infomou o Palácio do Planalto, em nota oficial. 

Lula e Sánches devem se encontrar em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e copresidirão o evento “Em Defesa da Democracia: Combatendo os Extremismos”, juntamente com os presidentes do Chile, da Colômbia e do Uruguai, na manhã de 24 de setembro.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay