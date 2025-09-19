Lula espera assinar acordo com União Europeia durante cúpula do Mercosul em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para que o acordo do Mercosul com a União Europeia seja assinado durante a reunião de cúpula do bloco sul americano, que será realizada em dezembro, em Brasília. Ele tratou do tema durante conversa por telefone, nesta sexta-feira, 19, com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez.

“Os dois líderes compartilharam expectativa de assinatura do acordo Mercosul-União Europeia por ocasião da Cúpula do MERCOSUL em Brasília, em dezembro próximo”, infomou o Palácio do Planalto, em nota oficial.

Lula e Sánches devem se encontrar em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e copresidirão o evento “Em Defesa da Democracia: Combatendo os Extremismos”, juntamente com os presidentes do Chile, da Colômbia e do Uruguai, na manhã de 24 de setembro.