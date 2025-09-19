Brumadinho terá pré-COP30 com ministras Marina Silva e Márcia Lopes

As ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Márcia Lopes, das Mulheres, participam nesta sexta-feira, 19, de um evento pré-COP30 em Brumadinho. O evento é organizado pela deputada Célia Xakriabá, do PSol de Minas, e pela prefeitura.

Em Brumadinho, atingida por uma das maiores tragédias ambientais do país, o rompimento de uma barragem da Vale, em 2019, a intenção é discutir com a sociedade como a crise climática impacta nos territórios.

Além das autoridades públicas, o encontro deve reunir líderes de movimentos sociais que lidam diretamente com as questões ambientais e da terra, como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

Segundo a deputada, também haverá eventos pré-COP30 em Belo Horizonte e no território Krenak e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Xakriabá vai lançar também, nesta sexta, a miniCOP, um ambiente para crianças e adolescentes conversarem sobre as questões do clima.