A nova preocupação do Supremo para o dia da posse de Fachin
Com o avanço no Congresso da proposta de anistia aos condenados pela trama golpista, STF acende o alerta para um possível foco de agitação, não previsto anteriormente, na troca de comando da corte
compartilheSiga no
As investidas do Congresso por uma anistia aos condenados pela tentativa de golpe para beneficiar Jair Bolsonaro e para blindar parlamentares adicionaram um novo elemento de atenção para a posse do próximo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Edson Fachin, marcada para o dia 29 de setembro.
Até algumas semanas atrás, as maiores preocupações estavam relacionadas à possibilidade de manifestações de seguidores do ex-presidente nas cercanias do tribunal. Havia expectativa de gritaria do lado de fora do prédio do STF e, também, de agitação nas redes sociais. Previamente traçado, o plano do STF considerava desde março a possibilidade de conflitos externos, até mesmo físicos, com apoiadores e com a militância bolsonarista.
Com o avanço da proposta de anistia na Câmara, a ação de aliados de Bolsonaro no Congresso entrou na lista de riscos do tribunal. A cúpula do Supremo trabalha com a hipótese de que a votação seja realizada no dia que Fachin assume o cargo, o que aumentaria a tensão na Praça dos Três Poderes. A pressão contra o tribunal, nesse caso, deixaria de ser de manifestantes e ganharia caráter institucional.
São 1,5 mil convidados para a transmissão de cargo do ministro Luís Roberto Barroso para Fachin. Lula e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deverão estar sentados à mesa ao lado dos ministros do Supremo. O convite ao petista foi levado na semana passada por Fachin e pelo ministro Alexandre de Moraes, eleito vice-presidente.