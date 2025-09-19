Assine
overlay
Início PlatôBr

Exclusivo: as propostas em negociação para a MP que taxa aplicações financeiras

O relator do texto, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), discute mudanças para garantir apoio no Congresso e para aprovar a elevação de impostos sobre títulos atualmente isentos

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
19/09/2025 00:29

compartilhe

Siga no
x
Exclusivo: as propostas em negociação para a MP que taxa aplicações financeiras
Exclusivo: as propostas em negociação para a MP que taxa aplicações financeiras crédito: Platobr Politica

Relator da MP (Medida Provisória) nº 1.303, que tributa aplicações financeiras isentas, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) avalia elevar as alíquotas das LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio), das LCIs (Letra de Crédito Imobiliário), das LCDs (Letras de Crédito de Desenvolvimento) e das LIGs (Letras Imobiliárias Garantidas) de 5%, como prevê a proposta governista, para 7,5%, segundo interlocutores ouvidos pelo PlatôBR que participam da discussão. 

Esse aumento garantiria que os CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), os CDAs (Certificados de Depósitos Agropecuários), os CDCAs (Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio) e o WAs (Warrants Agropecuário) permanecessem isentos. O texto inicial do governo também definia uma alíquota de 5% para todas essas aplicações. O relator já afirmou publicamente que as debêntures de infraestrutura não serão taxadas.

Segundo os mesmos interlocutores, as negociações também preveem que os Fiagros, fundos de investimentos que financiam o agronegócio, permaneceriam livres de tributos. Nas consultas feitas a executivos do mercado financeiro, a avaliação inicial foi de que a tributação de 7,5% para os títulos antes isentos não diminuiria significativamente a atratividade dos papéis.  

Zarattini deve apresentar o parecer na próxima terça-feira, 23, e já sinalizou disposição em negociar com o setor agropecuário questões tributários que não estão previstas na MP. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay