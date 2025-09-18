Teste de fidelidade: um ministro entre o governo e o União Brasil

O União Brasil espera uma resposta do ministro do Turismo, Celso Sabino, para esta sexta-feira, 18. A Executiva Nacional aprovou resolução que dá 24 horas para filiados entregarem cargos no governo federal, sob pena de processo por infidelidade partidária.

A deliberação foi oficializada nesta quinta-feira, 18, em resolução assinada pelo presidente do partido, Antônio Rueda. O documento determina que todos os filiados peçam exoneração imediata de postos de livre nomeação na administração federal direta e indireta — de ministérios a empresas estatais — até esta sexta-feira, 19. Quem desobedecer poderá responder a processo disciplinar no âmbito da Comissão Executiva Nacional.

Sabino é o único ministro filiado ao partido, que tem integrantes em outras funções e órgãos do Executivo. Deputado federal licenciado, ele quer disputar uma vaga para o Senado no ano que vem e o cargo lhe dá visibilidade junto aos eleitores. Por isso, resiste a deixar a cadeira no primeiro escalão do governo Lula.

O movimento do União Brasil reforça a pressão da federação formada com o PP, formalizada em agosto, que já havia estabelecido o fim de setembro como data limite para a saída dos indicados.

A resolução não atinge ministros da cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Com isso, devem permanecer nos cargos o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, e o da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Eles não são filiados ao partido, embora tenham sido indicada pelo senador.

Além da ordem de desembarque, a sigla aproveitou a nota para prestar “irrestrita solidariedade” a Rueda, alvo de citação em depoimento de um piloto sobre suposta ligação com aeronaves associadas a investigações por lavagem de dinheiro do crime organizado. O partido chamou a acusação de “infundada, prematura e superficial” e insinuou que a coincidência da divulgação, poucos dias após o anúncio de rompimento com o governo Lula, teria motivação política.