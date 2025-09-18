Assine
A despedida do presidente dos Correios, marcado por prejuízos bilionários

Fabiano Santos, que deixa presidência dos Correios, será substituído por Emmanoel Schmidt Rondon, servidor de carreira do Banco do Brasil

Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
18/09/2025 18:50

De saída da presidência dos Correios, Fabiano Silva dos Santos distribuiu internamente na estatal uma mensagem de despedida nesta quinta-feira, 18. Desde o começo do governo Lula no cargo, Santos pediu demissão em julho e será substituído por Emmanoel Schmidt Rondon, servidor de carreira do Banco do Brasil.

No texto, Fabiano Santos listou oito pontos de sua gestão e destacou o que chamou de “missão de resgatar o papel social” dos Correios depois que o governo Lula excluiu a estatal do programa de privatizações.

“Hoje, graças à nossa trajetória de resiliência, os Correios são novamente uma referência global, como atesta o prêmio que nos foi concedido neste mês de setembro de Melhor Operador da América Latina, pela União Postal Universal”, escreveu Santos, classificando o reconhecimento da entidade como “ápice” do trabalho.

O presidente dos Correios deixará o cargo após sucessivos prejuízos na estatal. Em 2024, o caixa da empresa ficou R$ 2,6 bilhões no vermelho. Só no primeiro semestre de 2025, os prejuízos somaram R$ 4,3 bilhões.

guilherme-amado

