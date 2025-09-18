A despedida do presidente dos Correios, marcado por prejuízos bilionários

De saída da presidência dos Correios, Fabiano Silva dos Santos distribuiu internamente na estatal uma mensagem de despedida nesta quinta-feira, 18. Desde o começo do governo Lula no cargo, Santos pediu demissão em julho e será substituído por Emmanoel Schmidt Rondon, servidor de carreira do Banco do Brasil.

No texto, Fabiano Santos listou oito pontos de sua gestão e destacou o que chamou de “missão de resgatar o papel social” dos Correios depois que o governo Lula excluiu a estatal do programa de privatizações.

“Hoje, graças à nossa trajetória de resiliência, os Correios são novamente uma referência global, como atesta o prêmio que nos foi concedido neste mês de setembro de Melhor Operador da América Latina, pela União Postal Universal”, escreveu Santos, classificando o reconhecimento da entidade como “ápice” do trabalho.

O presidente dos Correios deixará o cargo após sucessivos prejuízos na estatal. Em 2024, o caixa da empresa ficou R$ 2,6 bilhões no vermelho. Só no primeiro semestre de 2025, os prejuízos somaram R$ 4,3 bilhões.