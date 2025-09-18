Após condenação, 76% acham que Bolsonaro deve apoiar outro nome; Tarcísio é favorito

Após a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF por tentar dar um golpe de Estado, a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 18, mostra que chegaram a 76% os eleitores que avaliam que o ex-presidente deveria abrir mão de sua candidatura para apoiar outro nome em 2026.

O número dos que pensam assim em setembro avançou onze pontos percentuais sobre os 65% de agosto. Em julho, eram 62%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

Os que entendem que Bolsonaro deveria manter a candidatura passaram de 28% em julho para 26% em agosto e agora somaram 19%. Não souberam responder ou não responderam 5% dos entrevistados — eram 10% em julho e 9% em agosto.

Entre eleitores que se identificam como bolsonaristas, 52%, ou seja, a maioria, ainda defendem que Bolsonaro seja candidato. O índice era de 66% no mês passado. A percepção de que o ex-presidente deve apoiar um nome alternativo na disputa presidencial do ano que vem, no entanto, teve avanço expressivo entre bolsonaristas: de 31% em agosto para 46% em setembro.

Nome preferido do Centrão e do empresariado para ser o candidato da direita em 2026, Tarcísio de Freitas foi o mais citado pelos entrevistados em geral sobre quem Bolsonaro deveria apoiar.

O governador de São Paulo tem 15%, ante 9% de Ratinho Júnior, do PSD; 5% de Michelle Bolsonaro; 3% de Eduardo Leite, do PSD; 3% de Pablo Marçal; 3% de Ronaldo Caiado, do União Brasil; 2% de Romeu Zema, do Novo; 1% de Eduardo Bolsonaro, do PL; e 1% de Flávio Bolsonaro, do PL. Para 28%, nenhum desses deveria ser o ungido por Bolsonaro.

Em relação à pesquisa anterior, Tarcísio avançou cinco pontos percentuais na preferência sobre o apoio de Bolsonaro (eram 10% em agosto) enquanto Michelle caiu quatro pontos (eram 9%).

Entre os eleitores bolsonaristas e de direita não bolsonarista, Tarcísio é o mais citado, com 23% e 34%, respectivamente. A ex-primeira-dama é a segunda mais apontada entre bolsonaristas (8%) e eleitores de direita não bolsonaristas (8%).

A nova pesquisa Genial/Quaest fez 2.004 entrevistas entre 12 e 14 de setembro.