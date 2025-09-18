Genial/Quaest: Lula mantém liderança em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 18, mostra que Lula segue na liderança de todos os cenários de primeiro e segundo turnos para a disputa pela reeleição em 2026. Lula marca de 32% a 43% no primeiro turno e de 40% a 47% no segundo.

No cenário sem Jair Bolsonaro, recém-condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado, os nomes mais competitivos da direita contra o petista em um primeiro turno foram Eduardo Bolsonaro, que marcou de 14% a 21%; Tarcísio de Freitas, que aparece com 17% a 20%; e Michelle Bolsonaro, com 18%.

Nos cenários de segundo turno, Tarcísio obteve numericamente o melhor resultado contra Lula. Com a margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa, o desempenho do governador de São Paulo ante Lula fica empatado tecnicamente com os de Michelle, Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

A nova pesquisa Genial/Quaest fez 2.004 entrevistas entre 12 e 14 de setembro.

Veja abaixo os cenários de primeiro turno:

Cenário 1: Lula 32%; Jair Bolsonaro 24%; Ciro Gomes 11; Ratinho Júnior 8%; Romeu Zema 5%; Ronaldo Caiado 4%; Indecisos 5%; Brancos, nulos e não vão votar 11%

Cenário 2: Lula 33%; Michelle Bolsonaro 18%; Ciro Gomes 13%; Ratinho Júnior 8%; Romeu Zema 6%; Ronaldo Caiado 5%; Indecisos 5%; Brancos, nulos e não vão votar 12%

Cenario 3: Lula 35%; Tarcísio de Freitas 17%; Ciro Gomes 13%; Romeu Zema 5%; Ronaldo Caiado 6%; Indecisos 6%; Brancos, nulos e não vão votar 18%

Cenário 4: Lula 32%, Eduardo Bolsonaro 14%; Ciro Gomes 14%; Ratinho Júnior 10%; Romeu Zema 6%; Ronaldo Caiado 5%; Indecisos 6%; Brancos, nulos e não vão votar 13%

Cenário 5: Lula 40%; Tarcísio de Freitas 20%; Eduardo Bolsonaro 16%; Indecisos 5%; Brancos, nulos e não vão votar 19%

Cenário 6: Lula 40%; Eduardo Bolsonaro 21%; Ratinho Júnior 16%; Indecisos 5%; Brancos, nulos e não vão votar 18%

Cenário 7: Lula 42%; Eduardo Bolsonaro 21%; Romeu Zema 13%; Indecisos 5%; Brancos, nulos e não vão votar 19%

Cenário 8: Lula 43%; Eduardo Bolsonaro 21%; Ronaldo Caiado 12%; Indecisos 5%; Brancos, nulos e não vão votar 19%

Veja abaixo os cenários de segundo turno:

Cenário 1: Lula 40%; Ciro Gomes 33%; Indecisos 3%; Brancos, nulos e não vão votar 24%

Cenário 2: Lula 43%; Tarcísio de Freitas 35%; Indecisos 3%; Brancos, nulos e não vão votar 19%

Cenário 3: Lula 44%; Ratinho Júnior 32%; Indecisos 3%; Brancos, nulos e não vão votar 21%

Cenário 4: Lula 47%; Jair Bolsonaro 34%; Indecisos 2%; Brancos, nulos e não vão votar 17%

Cenário 5: Lula 45%; Romeu Zema 32%; Indecisos 4%; Brancos, nulos e não vão votar 19%

Cenário 6: Lula 47%; Michelle Bolsonaro 32%; Indecisos 3%; Brancos, nulos e não vão votar 18%

Cenário 7: Lula 46%; Ronaldo Caiado 31%; Indecisos 3%; Brancos, nulos e não vão votar 20%

Cenário 8: Lula 47%; Eduardo Bolsonaro 29%; Indecisos 3%; Brancos, nulos e não vão votar 21%

Cenário 9: Lula 45%; Eduardo Leite 26%; Indecisos 4%; Brancos, nulos e não vão votar 25%