Assine
overlay
Início PlatôBr

PEC da Blindagem não vai sequer tramitar no Senado, diz Randolfe

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues critica PEC que foi aprovada por 12 petistas

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
17/09/2025 19:19

compartilhe

Siga no
x
PEC da Blindagem não vai sequer tramitar no Senado, diz Randolfe
PEC da Blindagem não vai sequer tramitar no Senado, diz Randolfe crédito: Platobr Politica

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do PT, disse esperar que a PEC da Blindagem sequer tramite no Senado, depois de ter sido aprovada na Câmara.

Randolfe disse à coluna se tratar de “uma das propostas mais absurdas que já tramitaram no Congresso Nacional”. De acordo com o senador, a emenda “cria uma casta privilegiada que, em virtude de ser eleita pelo povo, fica blindada de cometer crime”.

O líder do governo destacou que a blindagem valeria para qualquer tipo de crime, de golpe de Estado a corrupção. “Seja um parlamentar membro do PCC, para ele ser julgado, processado, investigado, precisará do autorizo da maioria dos deputados e senadores por voto secreto”, exemplificou.

Concluiu Randolfe Rodrigues:

“O que me alenta é que, no Senado, essa proposta sequer tramitará e, se tramitar, não será aprovada.”

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay