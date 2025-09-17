PEC da Blindagem não vai sequer tramitar no Senado, diz Randolfe

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do PT, disse esperar que a PEC da Blindagem sequer tramite no Senado, depois de ter sido aprovada na Câmara.

Randolfe disse à coluna se tratar de “uma das propostas mais absurdas que já tramitaram no Congresso Nacional”. De acordo com o senador, a emenda “cria uma casta privilegiada que, em virtude de ser eleita pelo povo, fica blindada de cometer crime”.

O líder do governo destacou que a blindagem valeria para qualquer tipo de crime, de golpe de Estado a corrupção. “Seja um parlamentar membro do PCC, para ele ser julgado, processado, investigado, precisará do autorizo da maioria dos deputados e senadores por voto secreto”, exemplificou.

Concluiu Randolfe Rodrigues:

“O que me alenta é que, no Senado, essa proposta sequer tramitará e, se tramitar, não será aprovada.”