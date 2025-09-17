Assine
overlay
Início PlatôBr

Os próximos acordos comerciais do Brasil e do Mercosul, segundo Alckmin

O vice-presidente revelou em evento em Brasília quais tratados estão previstos na agenda externa do país e do bloco sul-americano

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
17/09/2025 17:28

compartilhe

Siga no
x
Os próximos acordos comerciais do Brasil e do Mercosul, segundo Alckmin
Os próximos acordos comerciais do Brasil e do Mercosul, segundo Alckmin crédito: Platobr Politica

O Brasil e o Mercosul já definiram os próximos acordos comerciais que serão celebrados após a assinatura com a União Europeia, prevista para acontecer até dezembro. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a ampliação do tratado do governo brasileiro com o México será assinada em até 10 meses. O bloco sul-americano se aproxima de entendimento com os Emirados Árabes Unidos.   

“Estive há duas semanas, a pedido do presidente Lula, no México. Nós vamos, em até 10 meses, ampliar o nosso acordo. Não será um acordo de livre comércio, mas vamos ampliar esse acordo com o México. Carne, por exemplo, o México é o segundo comprador do mundo da carne bovina brasileira. E estamos bem adiantados no acordo entre Mercosul e Emirados Árabes Unidos”, disse o vice-presidente, durante participação em evento do SBT News nesta quarta-feira, 17.

Como mostrou o PlatôBR, o Mercosul está em tratativas com Canadá, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Indonésia, Líbano e Vietnã, segundo dados do ministério. Com canadenses e sul-coreanos, por exemplo, sete rodadas de negociações já foram realizadas. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay