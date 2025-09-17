Os próximos acordos comerciais do Brasil e do Mercosul, segundo Alckmin

O Brasil e o Mercosul já definiram os próximos acordos comerciais que serão celebrados após a assinatura com a União Europeia, prevista para acontecer até dezembro. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a ampliação do tratado do governo brasileiro com o México será assinada em até 10 meses. O bloco sul-americano se aproxima de entendimento com os Emirados Árabes Unidos.

“Estive há duas semanas, a pedido do presidente Lula, no México. Nós vamos, em até 10 meses, ampliar o nosso acordo. Não será um acordo de livre comércio, mas vamos ampliar esse acordo com o México. Carne, por exemplo, o México é o segundo comprador do mundo da carne bovina brasileira. E estamos bem adiantados no acordo entre Mercosul e Emirados Árabes Unidos”, disse o vice-presidente, durante participação em evento do SBT News nesta quarta-feira, 17.

Como mostrou o PlatôBR, o Mercosul está em tratativas com Canadá, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Indonésia, Líbano e Vietnã, segundo dados do ministério. Com canadenses e sul-coreanos, por exemplo, sete rodadas de negociações já foram realizadas.