Anistia: 22% de lulistas são a favor e 19% de bolsonaristas são contra

A última rodada da pesquisa Genial Quaest sobre anistia, divulgada nesta terça-feira, 16, mostra que 22% dos lulistas são a favor da anistia e 19% dos bolsonaristas são contra.

No conjunto geral dos entrevistados, 41% rejeitam a anistia, 36% defendem que ela inclua também Jair Bolsonaro e 10% acreditam que o benefício deve se restringir apenas aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2022.

As diferenças regionais também são expressivas. No Sul e no Centro-Oeste, 42% apoiam uma anistia que contemple Bolsonaro. Já no Nordeste (44%) e no Sudeste (42%), a maioria rejeita qualquer forma de perdão.

A renda é outro fator que divide opiniões. Entre os que recebem mais de quatro salários mínimos, 43% apoiam a anistia ao ex-presidente, enquanto 40% são contrários.

Realizada entre os dias 12 e 14 de agosto, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. Esta é a primeira sondagem da Quaest após o STF concluir os julgamentos de acusados de participação na tentativa de golpe de 2022.