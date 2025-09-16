Assine
overlay
Início PlatôBr

PL indica Eduardo como líder da minoria para ele não perder mandato

Líderes e integrantes da mesa diretora não tem obrigação de justificar ausência

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
16/09/2025 15:49

compartilhe

Siga no
x
PL indica Eduardo como líder da minoria para ele não perder mandato
PL indica Eduardo como líder da minoria para ele não perder mandato crédito: Platobr Politica

O PL indicou Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria na Câmara nesta terça-feira, 16. A manobra é uma forma de Eduardo não perder seu mandato, uma vez que, segundo um ato da Mesa Diretora, de 2015, lideranças e integrantes da mesa não tem obrigatoriedade de justificar faltas.

O cargo era ocupado por Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. A deputada renunciou para salvar o mandato de Eduardo, mas será a primeira vice-líder da minoria, ou seja, substituirá Eduardo em todas as reuniões e decisões.

Eduardo não tem previsão de voltar dos Estados Unidos, onde está desde março deste ano. O filho zero três de Jair Bolsonaro estava prestes a perder seu mandato por faltas sem justificativa. Sua licença acabou em julho deste ano.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay