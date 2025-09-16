PL indica Eduardo como líder da minoria para ele não perder mandato

O PL indicou Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria na Câmara nesta terça-feira, 16. A manobra é uma forma de Eduardo não perder seu mandato, uma vez que, segundo um ato da Mesa Diretora, de 2015, lideranças e integrantes da mesa não tem obrigatoriedade de justificar faltas.

O cargo era ocupado por Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. A deputada renunciou para salvar o mandato de Eduardo, mas será a primeira vice-líder da minoria, ou seja, substituirá Eduardo em todas as reuniões e decisões.

Eduardo não tem previsão de voltar dos Estados Unidos, onde está desde março deste ano. O filho zero três de Jair Bolsonaro estava prestes a perder seu mandato por faltas sem justificativa. Sua licença acabou em julho deste ano.