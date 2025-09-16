PT vai questionar nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria

O PT vai questionar, tanto na Câmara quanto no STF, a nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Casa. A manobra está sendo usada pelo PL para salvar o mandato do filho de Jair Bolsonaro em meio a seu autoexílio nos Estados Unidos.

O PL anunciou, nesta terça-feira, 16, que Eduardo será o novo líder da minoria porque, segundo um ato da Mesa Diretora, integrantes da mesa e líderes de partidos tem ausências justificadas na Câmara.

Os petistas vão questionar se o benefício é só para lideranças de partidos ou de grupos, como minoria, oposição e maioria. A bancada também argumentará que Eduardo vem usando seu mandato para conspirar contra o Brasil.

A liderança da minoria era ocupada por Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. A deputada renunciou, mas será a primeira vice-líder da minoria e substituirá Eduardo em todas as reuniões e decisões.

Eduardo Bolsonaro não tem previsão de voltar dos Estados Unidos, onde está desde março deste ano. Ele estava prestes a perder seu mandato por faltas sem justificativa. Sua licença acabou em julho deste ano.