Com versão ‘light’ na mesa, Motta avisa que vai pautar anistia

O presidente da Câmara confirmou a líderes que deve levar ao plenário a proposta que livra da cadeia os condenados pela trama golpista. Votação deve ocorrer nesta quarta-feira, 17

Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
16/09/2025 14:05

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), avisou a líderes partidários que irá pautar nesta semana a urgência do projeto que dá anistia a condenados pela trama golpista. A declaração foi dada na reunião de líderes desta terça-feira, 16.

Segundo um dos presentes, a tendência é que a votação da urgência ocorra já nesta quarta-feira, 17, depois da análise da “PEC da blindagem”, que será votada nesta terça.

Motta também informou que uma nova reunião de líderes irá ocorrer para discutir o formato do texto. Entretanto, sob reserva, líderes confirmam que a pauta será votada ainda na quarta.

Entre os líderes, a avaliação é que o Centrão vai apoiar uma versão “light” da anistia. O ponto principal é se o texto negociado vai incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os beneficiados pelo perdão.

